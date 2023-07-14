Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– У Кривому розі після нічної атаки росіян шахедами постраждав один чоловік. Пошкоджено комунальне підприємство, побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство. Ворог запускав дрони вночі з Чорного моря.

– Цієї ночі російські війська запустили по території України 17 шахедів. Ударні дрони летіли зі сторони Приморсько-Ахтарська. Оборонці українського неба знищили 16 іранських дронів – повідомили Повітряні сили.

– На Сході гаряче, а на Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція. Такі підсумки за минулу добу підбила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

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