Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (15.04.2023)
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- Пентагон прискорить виробництво протитанкових ракетних комплексів Javelin та переносних зенітних ракетних комплексів Stinger. Американське Міноборони вже уклало угоду на понад $215 млн з виробником Aerojet Rocketdyne.
- Росіяни забороняють виїжджати з окупованої території без російського паспорта. Про це повідомляє Центр національного спротиву. На кожному блокпості гарантована поглиблена перевірка, а то й затримання.
- У Молдові лідера проросійської партії, олігарха Шора засудили до 15 років в’язниці. Про це у Facebook повідомила президентка країни Мая Санду.
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