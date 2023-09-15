Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (15.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Генштаб і 3 ОШБр підтвердили звільнення Андріївки біля Бахмута.

– На світанку у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух.

– СБУ викрила у Києві колишнього адвоката, який закликав захопити владу в Україні.

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