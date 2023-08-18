Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За минулу добу ворог наніс 53 авіаудари по наших позиціях та прифронтових населених пунктах.

– Вчора близько 23 години в районі Севастополя були атаковані два російські кораблі.

– Туреччина вперше прокоментувала атаку Росії на суховантаж у Чорному морі.

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