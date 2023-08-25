Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі російські війська двічі атакували Одещину ракетами.

– З Градів та важкої артилерії окупанти цієї ночі обстріляли Нікопольську громаду на Дніпропетровщині.

– У Калузькій, Курській і Тульській областях Росії вночі пролунала серія вибухів.

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