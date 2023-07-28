Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

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– На Донеччині бійці 35 бригади морської піхоти деокупували Старомайорське. Нині сили оборони зачищають село і закріплюються на нових позиціях.

– Загалом російські втрати особового складу оцінюють у майже 245 тисяч. Від початку повномасштабного вторгнення наші захисники спалили 4 190 російських танків, більше 8 тисяч бойових броньованих машин. А ще понад 4 775 артилерійських систем. Також знищено майже 700 систем залпового вогню, 458 систем ППО.

– Українські артилеристи дедалі більше застосовують на передовій рідкісні реактивні установки “Бастіон-02”. Ця вітчизняна реактивна система має подовжену колісну базу, що дозволяє розміщувати додатковий боєкомплект.

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