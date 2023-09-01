Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (01.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні вночі українські повітряні сили збили одну з двох російських крилатих ракет – заявили в командуванні.
– Під Бахмутом українські бійці за одну ніч знищили техніку окупантів вартістю понад 5 млн доларів.
– Секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов показав успішні випробування ракетної зброї українського виробництва.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.