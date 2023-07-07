Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

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– 10 загиблих та понад 4 десятки постраждалих. Такі наслідки вчорашньої ракетної атаки росіян по Львову та області. Рятувальна операція завершена.

– Росія і далі зазнає відчутних втрат на полі бою. Загалом майже 233 тисячі окупантів загинули, вдершись на наші території. Такі останні дані Генштабу.

– Сполучені Штати сьогодні оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.

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