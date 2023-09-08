Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (08.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За останню добу на лінії фронту відбулось 39 боєзіткнень.
– У Сумах у приватному будинку, в який на світанку влучила російська крилата ракета, було двоє літніх людей. Вони дивом вижили.
– Сили оборони за добу ліквідували 640 окупантів.
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