Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (09.06.2023)

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– Внаслідок нічної ракетної атаки з боку російських окупантів одна людина загинула, ще троє поранені на Житомирщині.

– Потужний вибух напередодні ввечері стався у тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області, про це повідомив законний мер Мелітополя Іван Федоров, додавши, що ніч в окупантів видалась неспокійною, бо ті метушаться і перевозять техніку.

– На Херсонщині почала падати вода, про це заявив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Та попри це, закликав херсонців не наражати себе на небезпеку і виїжджати із зони підтоплення.

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