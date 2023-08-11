Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (11.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Ситуація на Куп’янському напрямку складна, але контрольована.
– За фактом обстрілу нафтобази на Рівненщині СБУ розпочала кримінальне провадження.
– Президент Сполучених Штатів звернувся до Конгресу із запитом виділити 13 млрд військової допомоги для України.
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