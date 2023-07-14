Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– 16 із 17 шахедів збито цієі вночі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Один із них поцілив комунальне підприємство у Кривому розі. Постраждав один чоловік.

– Україна вдячна всім закордонним партнернам, які допомагають зброєю. А заява британського міністра Бена Воллеса про недостатню вдячність – це звичайне непорозуміння. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у великому інтерв’ю ведучомуICTV Вадимові Карп’яку.

– У липні окупанти вивезли 280 українських дітей із окупованого Антрацитівського району Луганщини до Калмикії. Повідомив центр національного спротиву.

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