Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (14.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 16 із 17 шахедів збито цієі вночі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Один із них поцілив комунальне підприємство у Кривому розі. Постраждав один чоловік.
– Україна вдячна всім закордонним партнернам, які допомагають зброєю. А заява британського міністра Бена Воллеса про недостатню вдячність – це звичайне непорозуміння. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у великому інтерв’ю ведучомуICTV Вадимові Карп’яку.
– У липні окупанти вивезли 280 українських дітей із окупованого Антрацитівського району Луганщини до Калмикії. Повідомив центр національного спротиву.
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