Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (15.04.2023)
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- За минулу добу російська армія 96 разів обстріляла Херсонщину, 8 людей поранені. Росіяни випустили майже 500 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.
- У тимчасово окупованому Новокаховському районі на Херсонщині росіяни зливають мастило з електротрансформаторів. Через це жителі окремих вулиць залишаються без електрики. Про черговий випадок мародерства з боку окупантів повідомили у Генштабі.
- У тимчасово окупованому Мелітополі третій день як діють піші блок-пости. Про те, що загарбники розпочали додатковий терор та пресинг серед цивільного населення повідомив мер міста Іван Федоров в ефірі національного телемарафону.
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