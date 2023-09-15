Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (15.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Глава Пентагону Ллойд Остін вирушить до Німеччини, щоб провести засідання у форматі Рамштайн.
– В Україні розпочав роботу польовий офіс Міжнародного кримінального суду.
– СБУ затримала народного депутата Нестора Шуфрича.
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