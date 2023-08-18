Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– США схвалили відправку Україні американських винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів, щойно завершиться підготовка українських пілотів.

– Президент Володимир Зеленський вже підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів.

– Напередодні над Миколаївщиною сили ППО знищили два розвідувальні російські безпілотники.

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