Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Ракета ХА-101, якими Росія атакувала Україну, є однією з найновіших поряд із Кинджалом. Ці ракети продовжують виробляти, підприємство працює. Тому посилення санкцій потрібні, щоб максимально обмежити Росію в отриманні запчастин для ракет. На цьому наголосив речник Повітряних Сил України Юрій Ігнат.

– Після підриву росіянами Каховської ГЕС, рівень води у водосховищі впав до критичної точки. Як наслідок – вже майже 2 тижні у Нікопольському районі відсутнє централізоване водопостачання. Від берегової лінії, залежно від місцевості, вода відійшла на десятки метрів, а тисячі людей просто вимушені виживати.

– Рейчел Рей – відома американська кулінарка, телеведуча та письменниця відвідала у Львові лікарні, куди раніше за власні гроші купила унікальний апарат для офтальмологічних операцій.

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