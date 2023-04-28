Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Кількість загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці в Умані на Черкащині збільшилась. Трьох вбитих дістали з-під завалів. Четверта людина померла у лікарні. Ще 17 мешканців зазнали поранень.
- Двох людей поранено і в Українці на Київщині. Уламки збитої ракети пошкодили багатоповерхівку.
- Цієї ночі під час масованого ракетного обстрілу в Дніпрі загинули 2-річна дівчинка і молода жінка, ще 4 людей постраждали.
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