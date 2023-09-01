Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (01.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Український контрнаступ нині активно триває на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

– Результати перевірок ВЛК стануть відомі за два – три тижні.

– 1 вересня в Україні стартує церковна календарна реформа.

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