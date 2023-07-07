Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (07.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.
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– Цієї ночі окупанти запустили по правому берегу Херсонщини ракети С-300. Під удар потрапили населені пункти Інгулець, Високе та Олександрівка. Про це повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня–Наталя Гуменюк
– Президент Чехії Петр Павел не бачить іншого способу закінчення війни, окрім перемоги України. Про це він заявив на спільній пресконференції з українським президентом Володимиром Зеленським, який прибув до Праги після свого візиту до Болгарії.
– “Мрія” за донат для ЗСУ. У Миколаєві майстриня та волонтерка Вікторія Сокіл виготовила точну копію літака “Мрія”, який окупанти знищили торік. Зменшену копію Вікторія виставила на аукціон, аби зібрати мільйон гривень для батальйону аеророзвідки.