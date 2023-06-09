Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (09.06.2023)

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– У МОЗ нагадують, у жодному випадку не вживати рибу з обмілілого Каховського водосховища. Жоден спосіб приготування не зробить мертву рибу безпечною.

– Вода в Херсоні за ніч відійшла на 20 сантиметрів. Однак ситуація складна. Лише на правобережжі під водою опинилися майже 3,5 тисячі будинків. Поліція, надзвичайники, волонтери працюють у режимі нон-стоп.

– 30 будинків пошкоджено, 6 зруйновано, одна людина загинула та троє постраждали. Така уточнена інформація про наслідки нічної атаки Росії на Україну надійшла від ДСНС.

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