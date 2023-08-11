Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (11.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Троє жінок поранені внаслідок обстрілу Комишан на Херсонщині.

– Уже два полігони Нацгвардії отримали обладнання, за допомогою якого тренуються військові країн НАТО.

– Відбиваючи атаку окупантів, наші захисники знищили 21 загарбника, двох взяли в полон – Череватий.

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