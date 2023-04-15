Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (15.04.2023)
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- У Слов’янську після масштабного ракетного обстрілу тривають рятувальні роботи, там під завалами ще залишаються люди, зокрема і батько загиблого малюка.
- Австрія всіма можливими способами підтримуватиме Україну на шляху до Євросоюзу, заявив австрійський президент Александер Ван дер Беллен.
- Українські військовослужбовці завершили навчання на самохідних артилерійських установках Цезар у Данії. Вже упродовж найближчих тижнів наші оборонці повернуться до України разом із 19 сучасними артилерійськими системами, оголосило Міноборони Данії.
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