Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (15.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 470 загарбників.

– Сенатор-республіканець Мітт Ромні пояснив, чому підтримка України вигідна США.

– Сьогодні вночі та вранці росіяни випустили 17 дронів-камікадзе по Україні. Усі вони були збиті нашою ППО.

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