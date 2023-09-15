Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (15.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 470 загарбників.
– Сенатор-республіканець Мітт Ромні пояснив, чому підтримка України вигідна США.
– Сьогодні вночі та вранці росіяни випустили 17 дронів-камікадзе по Україні. Усі вони були збиті нашою ППО.
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