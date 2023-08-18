Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (18.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Спеціалісти продовжують працювати над відновленням пошкоджених енергоблоків – ДТЕК.
– Сьогодні Печерський суд Києва знову вирішуватиме, чи тримати далі у СІЗО суддю Олексія Тандира.
– США остаточно схвалили відправлення F-16 для України з Данії та Нідерландів.
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