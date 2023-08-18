Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (18.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Спеціалісти продовжують працювати над відновленням пошкоджених енергоблоків – ДТЕК.

– Сьогодні Печерський суд Києва знову вирішуватиме, чи тримати далі у СІЗО суддю Олексія Тандира.

– США остаточно схвалили відправлення F-16 для України з Данії та Нідерландів.

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