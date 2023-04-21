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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (21.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рашисти 63 рази протягом останньої доби відкривали вогонь по Херсонщині. 2 людей загинуло, ще 3 дістали поранення.

– Росіяни не припиняють обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів. Минулої доби під вогнем окупантів були Козача Лопань, Гоптівка та Вовчанськ. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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