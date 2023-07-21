Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (21.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українська авіація за минулу добу 8 разів била по районах зосередження ворожого особового складу. Артилеристи знищили 10 артзасобів росіян, спалили 2 системи ППО, 2 станції РЕБ та ще 4 важливі об’єкти.

– ЗСУ впевнено просуваються під Бахмутом і на Півдні.

– У результаті підриву росіянами Каховської ГЕС на підконтрольній Україні території загинула 31 людина.

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