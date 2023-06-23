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Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні немає жодних причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини – закликає Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.

– Українські війська повільно, але поступово просуваються на Бахмутському напрямку і розбивають фланги, де окопалися росіяни. Одна з активних ділянок фронту біля Кліщіївки.

– Потрібно зберігати спокій. Служби готуються до надзвичайних подій і ситуацій, зокрема й до можливого теракту на Запорізькій атомній станції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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