Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (23.06.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Сьогодні немає жодних причин вживати таблетовані препарати йоду чи його розчини – закликає Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки.
– Українські війська повільно, але поступово просуваються на Бахмутському напрямку і розбивають фланги, де окопалися росіяни. Одна з активних ділянок фронту біля Кліщіївки.
– Потрібно зберігати спокій. Служби готуються до надзвичайних подій і ситуацій, зокрема й до можливого теракту на Запорізькій атомній станції. Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
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