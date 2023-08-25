Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– День Незалежності минув без масштабних ракетних атак, але в Силах оборони півдня закликали українців не розслаблятися і не ігнорувати тривогу.

– На позиції до військових та в деокуповані населені пункти із прифронтового Дніпра вирушили 80 медичних автомобілів.

– Понад 20 країн купили права на показ українського пригодницько-історичного фільму Довбуш.

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