Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (25.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– День Незалежності минув без масштабних ракетних атак, але в Силах оборони півдня закликали українців не розслаблятися і не ігнорувати тривогу.
– На позиції до військових та в деокуповані населені пункти із прифронтового Дніпра вирушили 80 медичних автомобілів.
– Понад 20 країн купили права на показ українського пригодницько-історичного фільму Довбуш.
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