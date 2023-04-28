Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- На цинічні удари росіян по мирних містах, які знову забрали життя українців, відреагував Президент України Володимир Зеленський.
- 2-річна дитина та 31-річна жінка загинули внаслідок російської атаки у Дніпрі. Ще 3 людей постраждали: чоловіка та жінку в стані середньої тяжкості шпиталізували, ще одна травмована лікуватиметься амбулаторно.
- Лави ворожої армії зменшилися щонайменше ще на 540 окупантів. Саме таку кількість російських вояк наші сили оборони знищили на фронті напередодні, заявили у Генштабі.
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