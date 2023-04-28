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Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча

Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (28.04.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • На цинічні удари росіян по мирних містах, які знову забрали життя українців, відреагував Президент України Володимир Зеленський.
  • 2-річна дитина та 31-річна жінка загинули внаслідок російської атаки у Дніпрі. Ще 3 людей постраждали: чоловіка та жінку в стані середньої тяжкості шпиталізували, ще одна травмована лікуватиметься амбулаторно.
  • Лави ворожої армії зменшилися щонайменше ще на 540 окупантів. Саме таку кількість російських вояк наші сили оборони знищили на фронті напередодні, заявили у Генштабі.

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