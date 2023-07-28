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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:30 (28.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.07.2023.

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Українські воїни вибили окупантів з однієї з посадок на околицях села Берхівка, неподалік Бахмута. Бійці 57 бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка зайняли ворожі позиції без жодної втрати.

– У разі “серйозного інциденту” з вагнерівцями Євросоюз допускає повну ізоляцію Білорусі.

– На Волині провели навчання на випадок аварії на атомній станції. Відпрацьовували евакуацію населення. Задіяли всі служби, які в разі реальної загрози мають вчасно та ефективно спрацювати.

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