Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (01.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Вінниччині троє постраждалих внаслідок нічної атаки росіян.

– Троє людей травмовані внаслідок ворожих обстрілів міст Гуляйполе та Оріхів на Запоріжжі.

– П’ять російських протипіхотних мін знешкодили українські сапери на шляху місії МАГАТЕ, що приїхала для ротації на захоплену росіянами ЗАЕС.

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