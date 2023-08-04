Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (04.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Окупанти не припиняють обстрілювати Запорізьку область. За минулу добу вони вдарили 75 разів по 20 населених пунктах.

– Уночі, 4 серпня, пролунали вибухи в Новоросійську. Міноброни РФ заявило про атаку морськими дронами.

– ДБР завершило досудове розслідування у справі судді Тандира.

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