Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (05.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Троє людей поранені внаслідок ворожих обстрілів деокупованої частини Херсонщини! Про це повідомили у тамтешній обласній військовій адміністрації.
– З початку повномасштабного вторгнення Україна втратила 119 енергетиків, які проводили світло туди, де його забрала Росія. Ще більше 300 працівників дістали поранення.
– Росіяни минулої доби обстріляли понад два десятки прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківщини.
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