Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (07.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.07.2023.

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– збито 12 іранських дронів підрозділами зенітних ракетних військ, мобільними вогневими групами. За статистикою окупанти почали використовувати втричі менше ракет Калібр, ніж ракет повітряного базування Ха-101, Ха-555. Про це в ефірі марафону повідомив речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

– Збройні сили просуваються на Запорізькому напрямку та мають успіхи під Бахмутом. Актуальну ситуацію на фронті аналізують фахівці американського Інституту вивчення війни.

– Через різке обміління Дніпра, внаслідок терористичного підриву росіянами Каховської греблі, біля ДніпроГЕС з-під води з’явилися пороги, які колись були завадою судноплавства.

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