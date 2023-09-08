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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (08.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Одна людина загинула внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Кількість поранених встановлюється.

– Напередодні президент Володимир Зеленський офіційно представив міністра оборони Рустема Умєрова.

– Валерій Залужний провів розмову з начальником Об’єднаного штабу ЗС Франції.

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