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Юлія Сеник, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 10 ворожих ударних дронів, 4 крилаті ракети та стільки ж БпЛА знищили над Україною оборонці неба цієї ночі. Такі дані оприлюднили в Командуванні Повітряних Сил.

– Троє людей зазнали поранень напередодні внаслідок ворожих обстрілів Харківщини. Минулої ночі окупанти завдали масованої атаки дронами Shahed по об’єктах інфраструктури Богодухівського району. Сталися пожежі, поранення дістав чоловік 33 років.

– Каховське водосховище перетворене на велику могилу для мільйонів живих істот, про це заявив президент України Володимир Зеленський. Він закликав світову екологічну спільноту поширювати правду про екоцид.

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