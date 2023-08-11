Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (11.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– За добу на Донеччині росіяни поранили дев’ятеро цивільних, одна людина загинула.
– Росія веде в Україні імперіалістичну війну, як у 17 столітті – Шольц.
– Україна належно застосовує американські касетні боєприпаси у війні проти Росії – Пентагон.
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