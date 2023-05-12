Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (12.05.2023)

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– Росіяни відмовилися від ідеї оточити ЗСУ під Бахмутом.

– Надати Україні «якісь додаткові кроки» до членства в НАТО вже на липневому саміті у Вільнюсі. З таким закликом виступив генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.

– Хто буде новим керівником Туреччини?

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