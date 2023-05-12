Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (12.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни відмовилися від ідеї оточити ЗСУ під Бахмутом.
– Надати Україні «якісь додаткові кроки» до членства в НАТО вже на липневому саміті у Вільнюсі. З таким закликом виступив генеральний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов.
– Хто буде новим керівником Туреччини?
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