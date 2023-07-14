Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (14.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.07.2023.

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– Кожен член НАТО під час саміту у Вільнюсі запевнив президента Володимира Зеленського, що Україна стане членом альянсу. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, коментуючи підсумки дводенної зустрічі.

– Рекордний оборонний бюджет, який передбачає і допомогу Україні, ухвалив парламент Франції. Загальна сума нового кошторису – 413 мільярдів євро, що більш як на третину перевищує попередній. України стосується пункт про розширення виробництва зброї, частина з якої піде українському війську

– Декомунізація Батьківщини-матері таки буде. Вже наступного тижня підрядники почнуть демонтаж радянського герба на щиті монумента. Його замінять на український тризуб. Встигнути хочуть до 24 серпня.

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