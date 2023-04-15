Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.04.2023)
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- За останніми повідомленнями від Генштабу, найзапекліші бої тривають за Марʼїнку та Бахмут. Ворог продовжує спроби наступу. Протягом минулої доби було відбито 56 атак ворога.
- Близько півтисячі домогосподарств підтоплені внаслідок весняного паводка на Київщині, Рівненщині, Черкащині, Чернігівщині та Волині. У воді опинилися зо 10 тисяч гектарів сільгоспугідь, про це повідомили у ДСНС.
- Працівниця лікарні поранена внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська, що на Харківщині. Росіяни поцілили в медичний заклад напередодні. Жінку в стані середньої тяжкості ушпиталили.
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