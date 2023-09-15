Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (15.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ звільнили Андріївку на Донеччині.

– Російських окупантів витіснили ще з кількох позицій біля Бахмута, про це заявляє Інститут вивчення війни.

– СБУ оголосила нову підозру Коломойському за незаконне заволодіння 5,8 млрд грн.

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