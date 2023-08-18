Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (18.08.2023)

У Львові побили трансгендерну військову, яка приїхала на похорон матері: омбудсмен відреагував на інцидент

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Ракетний удар по Львову: зруйновані квартири, пошкоджені автівки, є влучання у садочок

Зґвалтував та ще живу у мішку скинув з обриву: у Чехії українець мало не вбив 15-річну дівчину

У двох селах на Львівщині через влучання ракет пошкоджено 19 будинків, кількість постраждалих зросла

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