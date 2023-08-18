Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (18.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 18.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Цієї ночі російські війська масовано обстріляли селище Білозерка на Херсонщині.
– Президент Володимир Зеленський підписав закон про відбір суддів Конституційного суду.
– У Москва-сіті сьогодні вибухи. Центр російської столиці атакував безпілотник.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.