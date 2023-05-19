Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (19.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Президент Зеленський у своєму відеозверненні анонсував важливі спільні кроки з Меджлісом.
– Уже цієї неділі у проєкті ДНК. Свої історія подружжя військових, які пережили знущання росіян на чужині.
– Після масованих обстрілів цього тижня посипалися скарги від жителів столиці на те, що укриття зачинені.
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