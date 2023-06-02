Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (2.06.2023)

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– 111 ворожих ударів: Росія за минулу добу обстріляла 22 міста і села Запорізької області.

– Окупаційні російські крадії з науковими ступенями пограбували Кам’яну Могилу біля Мелітополя.

– Пекти хліб для військових і прифронтових міст, а ще давати роботу людям з інклюзією – ці дві справи з успіхом поєднує столична пекарня Good Bread from Good People.

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