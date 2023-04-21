Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі ворог бив Шахедами по Києву. Загалом рашисти запустили по Україні 12 дронів-камікадзе. Про це повідомляє командування Повітряних сил України.

– За минулий тиждень вдалося евакуювати 70 дітей з прифронтових територій у більш безпечні регіони. Про це розповіла віцепрем’єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.