Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (21.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 3 ракети типу Калібр випустили росіяни цієї ночі з Чорного моря.
– 2 людей сьогодні загинуло внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині.
– Цієї ночі окупанти обстріляли село Ново-осинове на Харківщині.
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