Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (23.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сили оборони зупинили наступ ворога на Куп’янському і Лиманському напрямках, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

– Комісії з обстеження та фіксації майна, знищеного через підрив Каховської ГЕС, почали працювати на Херсонщині. Фахівці визначають суму виплат для надання постраждалим.

– Позбавлення сну – це наджорстоке катування. Цією перевіреною тактикою керуються росіяни, влаштовуючи нам масовані повітряні атаки саме уночі. Таким чином, ворог не просто затемна полює на нашу ППО, а прагне підірвати сон українців. Чим небезпечне таке тривале безсоння для нашого фізичного та ментального здоров’я?

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