Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росія за минулу добу понад 80 разів обстріляла Херсонщину.

– Упродовж ночі та ранку росіяни здійснили шість атак на Сумщину.

– Упродовж минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

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