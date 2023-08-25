Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (25.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росія за минулу добу понад 80 разів обстріляла Херсонщину.
– Упродовж ночі та ранку росіяни здійснили шість атак на Сумщину.
– Упродовж минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних і 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.
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