Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)

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– Голова одного з райсудів Київщини збив на смерть нацгвардійця.

– Світлини військової техніки в телефоні та проросійські молитви – таке знайшли правоохоронці у священника УПЦ так званого Московського патріархату.

– На Київщині зустріли військових, які повернулись з Бахмута.

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