Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (26.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Голова одного з райсудів Київщини збив на смерть нацгвардійця.
– Світлини військової техніки в телефоні та проросійські молитви – таке знайшли правоохоронці у священника УПЦ так званого Московського патріархату.
– На Київщині зустріли військових, які повернулись з Бахмута.
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