Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (28.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Кількість загиблих від ракетного удару по багатоповерхівці в Умані збільшилась до 9 людей, ще відомо про 17 поранених. На місці трагедії перебуває наш спеціальний кореспондент Єгор Ромахло.
- Голова Полтавського райсуду працювала на російську ФСБ та повідомляла ворогу дані про захисників Маріуполя. Посадовицю, яка шпигувала на користь Росії, викрила Служба безпеки України.
- Геноцидом незаконну масову депортацію українських дітей до російської федерації визнала Парламентська асамблея Ради Європи.
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